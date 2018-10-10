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Индийская оппозиция разыграет «индусскую карту» на местных выборах

Политика

«Индийский национальный конгресс», традиционно выступающий с позиций секуляризма, применит новую «индусскую» стратегию на грядущих выборах

Индийская оппозиция разыграет «индусскую карту» на местных выборах
Suyash Dwivedi
Заксобрание Мадхья-Прадеш

Нью-Дели, 10 октября 2018, 19:39 — REGNUM  Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) коренным образом изменит свою стратегию на грядущих выборах в законодательное собрание штата Мадхья-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат таймс», оппозиция разыграет «индусскую карту» для обеспечения поддержки партии со стороны населения штата.

Хотя на протяжении прошедших 15 лет «Индийский национальный конгресс» неизменно выступал с позиций секуляризма, потерпев поражение на выборах в законодательное собрание Мадхья-Прадеш трижды, ИНК решился выступить с резко противоположных позиций. Местный лидер Конгресса Камал Натх публично пообещал превратить Мадхья-Прадеш в центр религиозного туризма в случае победы на грядущих выборах.

В настоящий момент лидер партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди совершает поездку по штату Мадхья-Прадеш в рамках своей предвыборной кампании накануне выборов в нижнюю палату индийского парламента. Обязательным пунктом программы его пребывания в каком-либо населенном пункте является посещение местного индусского храма, за что индийские журналисты назвали его турне «храмовым забегом» по аналогии с популярной игрой «Temple run».

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Зарубежная хроника
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