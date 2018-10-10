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Бангладеш планирует построить вторую АЭС на юге страны

Политика

Лидер Бангладеш Шейх Хасина заявила, что наиболее вероятным местом строительства АЭС является город Барисал на юге страны

Бангладеш планирует построить вторую АЭС на юге страны
Мирный атом

Дакка, 10 октября 2018, 20:49 — REGNUM  9 октября премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина объявила о планах правительства страны построить вторую в стране атомную электростанцию. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом Ало», наиболее вероятной локацией для будущей АЭС являются острова на реке в районе города Барисал на юге Бангладеш.

Выступая с речью по случаю юбилея медицинского университета города Барисал под названием «Шер-э-Бангла» («Бенгальский тигр»), Шейх Хасина также поделилась другими проектами центрального правительства Бангладеш по развитию этого города, известного как «бангладешская Венеция». В частности, планируется перевести промышленные предприятия города на газовое снабжение, модернизировать его транспортную инфраструктуру, а также превратить Барисал в глубоководный морской порт.

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Зарубежная хроника
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