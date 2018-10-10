Бангладеш планирует построить вторую АЭС на юге страны

Дакка, , 20:49 — REGNUM 9 октября премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина объявила о планах правительства страны построить вторую в стране атомную электростанцию. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом Ало», наиболее вероятной локацией для будущей АЭС являются острова на реке в районе города Барисал на юге Бангладеш.

Выступая с речью по случаю юбилея медицинского университета города Барисал под названием «Шер-э-Бангла» («Бенгальский тигр»), Шейх Хасина также поделилась другими проектами центрального правительства Бангладеш по развитию этого города, известного как «бангладешская Венеция». В частности, планируется перевести промышленные предприятия города на газовое снабжение, модернизировать его транспортную инфраструктуру, а также превратить Барисал в глубоководный морской порт.