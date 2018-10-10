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Правительство СРВ подготовило программу борьбы с бедностью в стране

Политика

Правительство рассчитывает на реализацию программы в ближайшие несколько лет

Правительство СРВ подготовило программу борьбы с бедностью в стране
Shawn Harquail

Ханой, 10 октября 2018, 21:45 — REGNUM  Правительство СРВ подготовило программу по борьбе с бедностью во Вьетнаме. Представители народного комитета отметили, что в окончательном виде программа должна быть опубликована 17 октября. В соответствии с программой, предполагается активное участие крупных предприятий в реализации основных пунктов, среди которых: оказание финансовой помощи и поддержки неблагополучным семьям, оказание помощи гражданам, живущим за чертой бедности, помощь школьникам и оказание необходимой поддержки для организации медицинского обследования и лечения бедных граждан.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», правительство будет оказывать непосредственную поддержку предприятиям в рамках реализации программы. Представители правительства отметили, что при широкой общественной поддержке программа будет реализована в кратчайшие сроки.

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Зарубежная хроника
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