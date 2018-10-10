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Стратегическое партнерство: новый уровень сотрудничества Меконг — Япония

Политика

В Токио (Япония) проходит саммит стран — участниц диалогового партнерства Меконг — Япония, ключевой целью которого является укрепление взаимовыгодного сотрудничества между странами

Токио, 10 октября 2018, 21:41 — REGNUM  10 октября состоялась встреча лидеров стран, участвющих в диалоговом формате Меконг — Япония. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи и премьер-министр Таиланда Чан-Оча Прают присутствовали на встрече.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», стороны обсудили ближайшие перспективы взаимодействия и развития многостороннего сотрудничества, отметили ряд достижений и успехов, достигнутых в рамках активного участия в диалоговом партнерстве Меконг — Япония, заявили о необходимости разработки стратегии развития на ближайшие три года.

Лидеры стран сошлись во мнении о необходимости смены статус диалогового формата. По результатам переговоров было подписано соглашение о смене диалогового партнерства на стратегическое партнерство. Таким образом, значение настоящего формата повышается. Лидеры стран заявили о желании продолжать развитие эффективного взаимодействия в рамках действующего формата.

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Зарубежная хроника
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