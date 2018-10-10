Пакистанская Мусульманская лига потребовала отставки премьер-министра

Исламабад, , 21:01 — REGNUM 9 октября лидер оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваза Шарифа)» Марьям Аурангзеб заявила о том, что ее партия требует незамедлительной отставки премьер-министра страны. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, причиной жесткого требования стало решение премьер-министра Имран Хана попросить для спасения экономики кредит у МВФ (Международный валютный фонд). Ранее правительство отвергало такую возможность. По мнению оппозиционной партии, такая непоследовательность в ключевых решениях не соответствует высокой должности премьер министра.

Однако, как заявила сама Марьям Аурангзеб «она бы не советовала премьер-министру кончать жизнь самоубийством, так как это харам» (т.е. грех). «Но он хотя бы должен подать в отставку», — добавила политик.

Ранее, комментируя решение правительства обратиться за помощью к МВФ, министр финансов страны Асад Умар заявил, что у них «нет другого выбора».