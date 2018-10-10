Семеро чиновников в Татарии «наказали» за неполные сведения о доходах

Казань, , 19:11 — REGNUM Семеро сотрудников исполкома в Татарии скрыли сведения о доходах и расходах за 2017 год. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Факт сокрытия данных выявила прокуратура Черемшанского района республики, сообщает «Татар-информ».

В адрес главы исполкома внесено представление, все нарушившие законодательство чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам декларационной кампании 2017 года девять депутатов разных уровней в республике лишились мандатов после антикоррупционных проверок.

В Приволжском федеральном округе в связи с предоставлением некорректных сведений о доходах было зафиксировано несколько аналогичных случаев.

Так, в прошлом году за некорректные сведения были лишены мандатов шесть депутатов гордумы Ижевска. А в Пензе были отозваны мандаты трех депутатов из 14, в чьих документах были обнаружены нарушения. Остальных 11 законотворцев решили лишь предупредить, чтобы не блокировать работу органа власти.

В апреле 2018 года был лишен полномочий депутат гордумы Нижнего Новгорода, который «забыл» указать в декларации о доходах договор займа на сумму 9 млн рублей.

В Башкирии за аналогичные нарушения досрочно прекращены полномочия 25 депутатов. Глава республики Рустэм Хамитов отмечал, что некоторые депутаты сведения о доходах не представили вообще.

В Удмуртии заявили, что в связи непредставлением полных и достоверных сведений о доходах и расходах, поданных лицами, замещающими государственные и муниципальные должности, в Удмуртии проведут 35 проверок.