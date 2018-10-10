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Япония проводит международные морские учения в Индийском океане

Политика

Морские Силы самообороны Японии проводят совместные учения с военно-морским флотом Шри-Ланки в Индийском океане

Япония проводит международные морские учения в Индийском океане
Иллюстрация: Mil.ru
Морские Силы самообороны Японии

Токио, 10 октября 2018, 20:01 — REGNUM  С 5 октября Морские Силы самообороны Японии проводят совместные тренировки с военно-морским флотом Шри-Ланки. Учения продлятся до 11 октября. В ходе учений Япония надеется укрепить своё сотрудничество со Шри-Ланкой, расположенной вблизи важного морского пути в Индийском океане, через который осуществляются перевозки сырой нефти с Ближнего Востока.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», учения играют роль предупреждения Китаю о том, что Япония стремится наращивать своё присутствие в регионе. Кроме этого, военные Шри-Ланки будут использовать эсминец «Кага» Сил самообороны, что является редким явлением. «Мы нечасто позволяем другим военным пользоваться нашими судами в ходе учений на море», — заявил сотрудник по связям с общественностью Управления морского ведомства министерства обороны Японии.

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Зарубежная хроника
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