Премьер-министр Судана пообещал предпринять меры по борьбе с кризисом

Хартум, , 19:22 — REGNUM 9 октября премьер-министр Судана Муаттаз Муса Абдалла Салим впервые признал, что в стране назрел серьезный экономического кризис, и пообещал предпринять необходимые меры для борьбы с ним. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», среди причин экономических проблем премьер называет высокий уровень инфляции.

Лидер оппозиции Садык аль-Махди в ответ на заявление чиновника раскритиковал экономическую политику правительства, указав на то, что его действия приведут к заметному повышению цен, которое выльется в социальные протесты.

Источник добавляет, что, заняв пост премьер-министра, Муса анонсировал проведение «шоковой терапии», в ходе которой в стране были бы устранены экономические диспропорции и создан новый Центральный банк, известный под именем «Комитет Маркетмейкеров».