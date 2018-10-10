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Премьер-министр Судана пообещал предпринять меры по борьбе с кризисом

Политика

Премьер-министр Судана впервые признал наличие тяжелого экономического кризиса в стране и пообещал предпринять меры по борьбе с ним

Хартум, 10 октября 2018, 19:22 — REGNUM  9 октября премьер-министр Судана Муаттаз Муса Абдалла Салим впервые признал, что в стране назрел серьезный экономического кризис, и пообещал предпринять необходимые меры для борьбы с ним. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», среди причин экономических проблем премьер называет высокий уровень инфляции.

Лидер оппозиции Садык аль-Махди в ответ на заявление чиновника раскритиковал экономическую политику правительства, указав на то, что его действия приведут к заметному повышению цен, которое выльется в социальные протесты.

Источник добавляет, что, заняв пост премьер-министра, Муса анонсировал проведение «шоковой терапии», в ходе которой в стране были бы устранены экономические диспропорции и создан новый Центральный банк, известный под именем «Комитет Маркетмейкеров».

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Зарубежная хроника
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