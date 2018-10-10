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Заместитель главы МИДа Ливана отправился в турне по арабским странам

Политика

Заместитель главы МИДа Ливана отправился в турне по арабским странам в преддверии экономического саммита Лиги арабских государств, который пройдет в Бейруте в январе 2019 года

Бейрут, 10 октября 2018, 21:58 — REGNUM  9 октября заместитель министра иностранных дел Ливана Джебран Бассил отправился в турне по арабским странам в преддверии экономического саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат», в ходе турне Бассил вручит приглашения лидерам арабских стран на предстоящее событие, которое пройдет в январе 2019 года в Бейруте.

Кувейт стал первой остановкой в турне заместителя главы МИДа Ливана, где он провел встречу с Шейхом Сабах аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах, во время которой были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, а также попытки их развития и укрепления.

Следующей остановкой Бассила станет Иорданское Хашимитское Королевство, где он встретится с Абдаллой II— действующим королем Иордании.

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Зарубежная хроника
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