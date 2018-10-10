Йемен: хуситы перекрывают каналы поставки продовольствия мирному населению

Сана, , 19:18 — REGNUM 8 октября официальный представитель коалиции Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, воюющей против хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене, Турки аль-Малики заявил о том, что хуситские отряды преднамеренно перекрывают каналы поставки продовольствия из города Ходейда в столицу страны, Сану. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, перекрыты не только пути поставки продуктов гражданскому населению, но и пути поставки нефти.

Источник добавляет, что ранее аль-Малики торжественно заверил мировое сообщество в создании безопасного пути транспортировки товаров первой необходимости из портового города в столицу, а также передвижения гражданского населения и представителей международных организаций.