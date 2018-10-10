Среда, 10 Октября 2018 года
19:55:48 МСК

Йемен: хуситы перекрывают каналы поставки продовольствия мирному населению

Политика

Официальный представитель коалиции ОАЭ и Саудовской Аравии выступил с заявлением о том, что хуситы преднамеренно перекрыли каналы поставки продовольствия мирному населению

Сана, 10 октября 2018, 19:18 — REGNUM  8 октября официальный представитель коалиции Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, воюющей против хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов в Йемене, Турки аль-Малики заявил о том, что хуситские отряды преднамеренно перекрывают каналы поставки продовольствия из города Ходейда в столицу страны, Сану. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, перекрыты не только пути поставки продуктов гражданскому населению, но и пути поставки нефти.

Источник добавляет, что ранее аль-Малики торжественно заверил мировое сообщество в создании безопасного пути транспортировки товаров первой необходимости из портового города в столицу, а также передвижения гражданского населения и представителей международных организаций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить