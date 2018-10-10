Вьетнам и Куба наращивают научно-техническое сотрудничество

Ханой, , 21:30 — REGNUM 9 октября в Ханое прошла встреча члена секретаритата ЦК Коммунистической партии Кубы, главы центрального управления науки, образования и спорта республики Ольги Лидии Тапия Иглесиас и министра науки и технологий Вьетнама Чу Нгок Аня, — сообщает издание «Газета Коммунистической партии Вьетнама».

В ходе встречи Чу Нгок Ань отметил, что за прошедшее время сотрудничества министерств науки и технологий обеих стран были достигнуты выдающиеся результаты. Как пример положительной работы — реализация проекта по совместной разработке вакцины против птичьего гриппа на основе использования генной инженерии. После успешных испытаний опытного образца, вакцина будет запущена в производство.

Министр науки и технологий Вьетнама также заявил, что после визита генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга на Кубу в марте этого года, стороны определились с практическим содержанием сотрудничества. Содержание плана будет обсуждаться на 36-ой сессии межправительственного комитета Вьетнам — Куба, который пройдет в Гаване в ноябре текущего года.

Член секретариата ЦК Коммунистической партии Кубы Ольга Лидия Тапия Иглесиас заявила, что Коммунистическая партия Кубы ценит научно-техническое сотрудничество между Вьетнамом и Кубой в приоритетных отраслях, отвечающих требованиям резолюций шестого и седьмого съездов КПК. Это сотрудничество во множестве сфер, в том числе в сфере биотехнологий, обработки и производства пищевых продуктов, нанотехнологий.