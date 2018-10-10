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Сенат Италии рассмотрит отмену собственных привилегий

Политика

Нижняя палата парламента уже утвердила это решение

Рим, 10 октября 2018, 18:52 — REGNUM  На следующей неделе, 15−21 октября, Сенат Италии рассмотрит вопрос об отмене повышенных пособий бывшим депутатам и министрам, заявила в среду, 10 октября, сенатор от правящего «Движения 5 звезд» Лаура Боттичи, передает информагентство Ansa.

Отмена привилегий экс-депутатам, а также бывшим министрам (которые в Италии также избираются из числа депутатов) входила в предвыборную программу партии. Нижняя палата парламента уже утвердила данный закон.

Критики этой инициативы называют ее популистской. В правительстве считают, что такое решение станет проявлением принципа равенства и что экс-депутаты, как и все остальные граждане страны, должны получать пенсии в соответствие с уплаченными в Пенсионный фонд взносами и без всяких надбавок.

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Политическая жизнь Италии
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