Пентагон жалуется на превосходство российского оружия. Будет просить денег

Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Россия добилась превосходства над США в большей части систем вооружений, заявил изданию Business Insider руководитель командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей.

«У России, а во многих случаях и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большей частью наших систем вооружений», — цитирует издание слова Мюррея.

«Москва достигла заметных успехов, и для нас это тревожный сигнал», — добавил он.

Более прочего командование перспективных вооружений армии США обеспокоено разработками России и Китая в области ракет «воздух-воздух», способных уничтожать самолеты обеспечения истребителей пятого поколения F-35, а также дальнобойностью новых российских артиллерийских систем.

Стоит отметить, что Мюррей рассказал об изменениях в стратегии развития национальной обороны США. По его словам, если ранее вооруженные силы США уделяли основное внимание контрпартизанским действиям, то теперь оно будет перенацелено на противодействие другим мировым державам.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ опубликовали материал о том, что Командование специальных операций США предлагает гранты компаниям, которые смогут произвести для военных США копии пулемета Калашникова и крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес».

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