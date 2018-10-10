Правительство Южной Кореи усиливает борьбу с безработицей

Сеул, , 18:57 — REGNUM 9 октября в Сеуле прошло совещание министров экономического блока, на котором было объявлено об активизации государственной политики по борьбе с безработицей. Низкие темпы роста занятости и заработных плат вызывают опасения у правительства Южной Кореи.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, по информации министра финансов Ким Дон Ёна, который выступил на совещании, за год количество рабочих мест увеличилось лишь на 3000, что не позволяет сколь-нибудь заметно снизить безработицу в стране. На данный момент её значение равняется 4,2% населения, что на 0,5% выше, чем в июле.

Правительство Южной Кореи в течение 2018 года дважды повышало минимальный размер оплаты труда: с 5,2 долларов до 7,4 долларов в час, а также создаёт рабочие места в высокотехнологичных отраслях экономики. Однако работодатели, не готовые платить работникам больше, увольняют их, то есть меры правительства вызывают обратный эффект. Кроме того, в Сеуле наблюдается значительный рост цен на жильё, что также приводит к социальной напряжённости, значительному увеличению кредитования и, как следствие, снижению реальных доходов и росту безработицы.