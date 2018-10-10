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Политик из Уганды раскритиковал Данию за финансовую помощь его же стране

Политика

Политик-оппозиционер Боби Вин критикует планы Дании направить в Уганду финансовую помощь в размере 153, 9 млн долл

Кампала, 10 октября 2018, 19:07 — REGNUM  Боби Вин, оппозиционный политик из Уганды, полагает, что финансовая помощь только навредит населению Уганды. В частности, политик призывает всех нынешних стран-доноров прекратить спонсировать «притеснения» народа Уганды, а также ставить перед получателями этой помощи определенные условия. Оппозиционер считает, что большая часть получаемых средств разворовывается местными чиновниками, которых никто не преследует по закону, — сообщает датское новостное агентство Danmarks Radio («Радио Дании»).

Боби Вин отмечает, что оппозиция в Уганде преследуется, и приводит себя в качестве примера жертвы режима. Он заявляет, что руководство страны сделает все возможное, дабы пресечь его контакт с внешним миром.

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Зарубежная хроника
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