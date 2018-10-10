Иран объявил террористами трех живущих в Дании иранцев

Копенгаген, , 21:15 — REGNUM Датская газета «Юландс-Постен» («Почта Ютландии») получила в свое распоряжение информационный памфлет посольства Ирана в Дании. В нем указывается, что трое иранцев, разыскиваемых по обвинению в терроризме, находятся на территории Дании. В документе приведены их имена и постоянные места жительства, а также фотографии. Они обвиняются в совершении множества терактов, жертвами которых оказывались и гражданские лица, — сообщает новостное агентство Дании «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

Спикер Датской народной Партии (DF) Мартин Хенриксен призвал полицию провести расследование заявив при этом, что подобного рода дела — напрямую не касающиеся Дании — должны решаться за пределами границ государства.

Один из подозреваемых отрицает все обвинения, заявляя, что он является лишь политическим активистом.