Избирком Афганистана отреагировал на угрозу талибов* сорвать выборы

Кабул, , 18:50 — REGNUM 9 октября Независимая избирательная комиссия Афганистана опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на недавнюю угрозу со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сорвать предстоящие парламентские выборы в стране.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, Независимая избирательная комиссия Афганистана назвала парламентские выборы одним из столпов демократии.

Согласно вышеупомянутому заявлению, Независимая избирательная комиссия подвергла критике попытки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подорвать основы демократии в стране и представить предстоящие парламентские выборы как проект стран Запада, который не имеет никакого отношения к жителям Афганистана.

В заявлении говорится, что, несмотря на непростую ситуацию с безопасностью, многие мирные жители зарегистрировались для участия в выборах в качестве избирателей, что показывает уважение народа Афганистана к ключевым демократическим и национальным ценностям.

В независимой избирательной комиссии также отметили, что силы безопасности страны делают все возможное, чтобы избиратели могли спокойно проголосовать, а не беспокоиться о возможных терактах.