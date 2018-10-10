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Лидер Афганистана Абдулла высоко оценивает усилия США в мирных переговорах

Политика

Главное исполнительное лицо Афганистана отметил, что США создали условия для мирного процесса и призвал движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользоваться данной возможностью

Лидер Афганистана Абдулла высоко оценивает усилия США в мирных переговорах
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Абдулла Абдулла — премьер Афганистана

Кабул, 10 октября 2018, 20:55 — REGNUM  Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что он высоко ценит помощь США в качестве посредника в мирном процессе в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано в ходе заседания Совета министров Афганистана, которое прошло под председательством Абдуллы Абдуллы.

Главное исполнительное лицо сказал, что сейчас идет активная работа по прекращению войны в Афганистане, и поприветствовал приверженность США идее установления мира в стране.

Абдулла Абдулла добавил, что сейчас созданы все условия для достижения мира в Афганистане, и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользоваться представившейся возможностью, чтобы положить конец войне.

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Зарубежная хроника
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