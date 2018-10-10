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Будапешт выразил опасения насчет создания Киевом военной базы на Закарпатье

Политика

В Будапеште не очень рады тому, что Киев препятствует жителям Закарпатской области теснее общаться с Венгрией

Будапешт выразил опасения насчет создания Киевом военной базы на Закарпатье
Bikkessy Heinbucher József. Венгерский наездник на дикой лошади (фрагмент). 1816

Будапешт, 10 октября 2018, 18:55 — REGNUM  Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии в связи с «ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области», заявил представитель венгерского внешнеполитического ведомства Левенте Мадьяр, сообщает 10 октября УНИАН.

По его словам, Будапешт обеспокоен тем, как разворачивается ситуация на Украине вокруг этнических венгров в Закарпатской области. Так, МИД Венгрии высказал беспокойство тем, что экстремистский сайт «Миротворец» добавил закарпатских чиновников с венгерскими паспортами в черный список. Также МИД Венгрии высказал опасения по поводу того, что Киев хочет создать военную базу в Закарпатской области.

Напомним, ранее скандально известный сайт «Миротворец» добавил в черный список и опубликовал данные сотен жителей Украины, которые получили венгерские паспорта.

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Внешняя политика Венгрии
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