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В Бангладеш в Фараккабаде торжественно открыт колледж «Ганди бхаван»

Политика

Первый камень в здание колледжа в 2017 г. заложила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж

В Бангладеш в Фараккабаде торжественно открыт колледж «Ганди бхаван»
akshayapatra

Фараккабад, Бангладеш, 10 октября 2018, 21:57 — REGNUM  В бангладешском городе Фараккабад в присутствии посла Индии в Бангладеш Харш Вардхан Шрингла прошла торжественная церемония открытия колледжа «Ганди бхаван». В приветственной речи посол Индии заявил, что Индии и Бангладеш необходимо объединить усилия для борьбы с терроризмом. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», посол Индии отметил, что правительство премьер-министра Бангладеш Хасины Вазед смогло «храбро, оперативно и мудро» противостоять устроившим недавно теракт в ресторане «Холи артизан».

В 2017 г. во время своего визита в Бангладеш министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заложила первый камень в фундамент ныне четырехэтажного здания колледжа «Ганди бхаван». Как заявил посол Индии, «на территории Бангладеш во время освободительной войны бенгальцев в 1971 г. наша страна потеряла множество своих граждан, положивших жизни за братский народ. Мы посвящаем этот колледж их памяти».

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Зарубежная хроника
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