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Назначен новый глава воронежского Госавтодорнадзора

Политика

Глава Ространснадзора похвалил воронежские дороги и представил нового главного инспектора

Воронеж, 10 октября 2018, 18:28 — REGNUM  Новым главным инспектором госавтодорнадзора Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Воронеж) назначен Геннадий Авдеев. Новый руководитель был представлен губернатору Александру Гусеву главой Ространснадзора Виктором Басаргиным 10 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Геннадий Авдеев назначен на должность с 1 октября.

На встрече главы региона и начальника Ространснадзора обсуждалась деятельность Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в частности, Юго-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО, на территории Воронежской области, в том числе в части взаимодействия структуры с региональной властью. Отдельно обсуждалась работа системы весогабаритного контроля и соблюдении перевозчиками законодательства.

Виктор Басаргин отметил хорошее состояние автодорог в Воронеже. Глава региона, в свою очередь, отметил, что усилия власти направлены на обновление и расширение парка пассажирского транспорта города. Результатом работы должно стать улучшение условий пассажирских перевозок, повышение транспортной доступности областного центра в целом.

Отметим, что прежний руководитель воронежского управления госавтодорнадзора Жозеф Еркнапешян в 2015 году стал фигурантом уголовного дела об организации ОПГ и получении взяток. В сентябре этого года уголовное дело было передано в суд.

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