«Минские соглашения по Донбассу не будут выполнены завтра или послезавтра»

Киев, , 18:08 — REGNUM Зная Минские соглашения по урегулированию в Донбассе немного лучше, чем те, кто о них говорит, я могу сказать, что любые обвинения по поводу России являются абстрактными, — заявил в эфире «ТВЦ» член партии «За жизнь», лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук.

По его словам, функции России в выполнении Минских соглашений заключаются в том, что она добровольно взяла на себя обязательство посредника, а также стороны, которая оказывает влияние на республики Донбасса и их руководство. По словам Медведчука, у него есть аргументы относительно того, что Минские соглашения выполняют «не все стороны».

«Я не склонен считать (что мне может быть замечено и что мне это часто замечают в публичной сфере), что вот Украина не выполняет, потому что не выполняет Россия. Зная Минские соглашения немного лучше, чем те, кто о них говорит, я могу сказать, что обвинения по поводу России являются абстрактными. Потому что функции России в выполнении Минских соглашений заключаются в том, что она добровольно взяла на себя обязательство посредника ― раз, стороны, которая оказывает влияние на республики и их руководство (ДНР, ЛНР), ― два. Украинская сторона, как я все время подчеркиваю и говорю публично — мы должны быть благодарны российской стороне за то, что она взяла на себя тяжесть этих взаимоотношений», — уверен лидер «Украинского выбора».

В то же время говорить о том, что Минские соглашения могут быть выполнены, например, завтра или послезавтра, по словам политика, абсолютно нельзя.

«Если говорить по поводу того, могли ли они быть выполнены ранее, когда принимались в феврале 2015-го, могу с уверенностью сказать, что это можно было сделать во второй половине 2015-го и в первой половине 2016-го года. После этого энергия, направленная на их реализацию, и шансы по поводу их реализации, угасали», — считает Медведчук.

Минские соглашения сегодня не выполняются даже несмотря на то, что во всем мире — и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и Москве, и в Берлине, и в Париже, и в Киеве — они признаны безальтернативными, обратил внимание политик.

«Об их выполнении реально мы можем говорить, когда будет выполняться политическая часть. Это четыре закона, если быть точным, три закона и изменения в Конституцию. Но говорить о том, что они вообще не сделали ничего положительного, я бы не стал», — уточнил лидер «Украинского выбора».

По его мнению, положительный эффект от Минских соглашений — это значительное уменьшение жертв в зоне конфликта и прекращение активных боевых действий, которые активизировались после Минских соглашений-1.

«Вы помните ― 5, 19 сентября 2014-го года. И после февраля 2015-го это все приняло процесс умиротворения, хотя бы частичного. И вы абсолютно правы ― уменьшилось количество жертв. Все-таки появляется потенциальная возможность договариваться о каких-то перемириях, которые не соблюдаются, опять-таки с обеих сторон. Есть нарушения, которые отмечает СММ ОБСЕ постоянно, ― это тоже является фактом. Но других (Минских соглашений — Ред.) нет», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Более этого, другие соглашения, уверен он, сегодня просто невозможны.

«О том, о чем договорились в феврале, сегодня договориться нельзя. Могут задать вопрос: «Давайте договоримся о другом». Я с уверенностью говорю: о другом сегодня тоже не договорятся. А учитывая, что Минские соглашения были утверждены Резолюцией Совета Безопасности ООН, я считаю, что все стороны должны за них, извините за выражение, цепляться, думать, как реализовывать, продумывать так называемые карты, пути и способы их разрешения. Другого нет, есть одна нормативная ситуация, норма, которая урегулирует, и надо идти этим путем», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

ИА REGNUM напоминает, что «Минские соглашения-2» — это документ с целью деэскалации вооружённого конфликта в Донбассе, согласованный на саммите в Минске 11—12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписанный контактной группой по урегулированию.