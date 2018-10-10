18 молодым калужанам вручили паспорта

Калуга, , 18:16 — REGNUM В Калуге сегодня, 10 октября, были вручены паспорта 18 молодым горожанам в рамках акции «Я — гражданин России». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Глава городского самоуправления поздравил юных калужан с получением паспортов.

«Сегодня для вас очень важный день, вы становитесь полноправными гражданами России, — обратился к подросткам Александр Иванов, — я желаю вам быть достойными этого высокого звания, отлично учиться, получить профессию и работать на благо нашего города и всей страны».

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников церемонии и воспитанники центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.