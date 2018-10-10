Авианосная группа ВМС США «Гарри Трумэн» направляется к Норвегии

Осло, , 18:07 — REGNUM Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» и возглавляемая им группа боевых кораблей направились к берегам Норвегии для участия в манёврах блока НАТО Trident Juncture 2018, сообщает 10 октября пресс-служба Североатлантического альянса.

Военные учения Trident Juncture 2018 продлятся до середины ноября и в них примут участие военно-морские, военно-воздушные и сухопутные силы из 30 стран в составе 40 тыс. военнослужащих, свыше 60 кораблей и вспомогательных судов, нескольких десятков летательных аппаратов.

Кроме того, в манёврах будет задействована объединенная группа быстрого реагирования НАТО численностью 5 тыс. солдат и офицеров.

Ранее сообщалось, что группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» до 10 октября пребывала в Британии. Стоит отметить, что в этот период западные СМИ публиковали сообщения о том, что авианосная группа может направиться в Средиземное море.

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