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Госдеп положительно оценил встречу Пашиняна и Алиева

Политика

Советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят регион в конце октября

Госдеп положительно оценил встречу Пашиняна и Алиева
Иллюстрация:  trend.az
Джордж Кент

Баку, 10 октября 2018, 18:04 — REGNUM  Советник помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент положительно оценил встречу премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках саммита СНГ в Душанбе.

«Встреча в Душанбе носит в себе положительный сигнал. После этой встречи мы наблюдаем снижение интенсивности нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения», — сказал Кент на брифинге в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Госдеп призывает стороны придерживаться данного курса и далее.

«Важно также уменьшение агрессивных заявлений сторонами. Подобная риторика не служит миру», — отметил он.

По словам Кента, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта посетят регион в конце октября.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят Азербайджан и Армению через две недели», — сказал Кент на брифинге в Баку.

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Нагорно-карабахский конфликт
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