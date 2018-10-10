МИД России осудил Болгарию за бездействие в ответ на акты вандализма

Москва, , 17:58 — REGNUM Власти Болгарии не предпринимают необходимых мер по недопущению актов вандализма в отношении памятников советским воинам на территории страны. Об этом заявила на брифинге 10 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вынуждены констатировать, что болгарская сторона так и не предпринимает эффективных мер по недопущению глумления над памятью советских воинов, отдавших свои жизни ради спасения человечества от нацизма», — сказала представитель МИД России.

Она отметила, что в ночь на 4 октября был в очередной раз осквернён памятник советским воинам в Софии, что не может не вызывать озабоченность у российской стороны.

«Настойчиво призываем правительство Болгарии пресечь участившиеся в последнее время случаи вандализма в отношении монумента и обеспечить его сохранность в соответствии с российско-болгарскими договорённостями», — подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, за последние недели в Болгарии произошло сразу несколько актов вандализма в отношении монументов советским воинам-освободителям. Так, в середине сентября неизвестные залили краской и машинным маслом памятник Советской армии в Софии, а в начале октября на этом же монументе появились надписи с призывами к его сносу. Болгарские власти дежурно выступают с осуждением подобных акций, однако ни в одном из таких случаев вандалы не были привлечены к ответственности.

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