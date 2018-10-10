МИД РФ: Москва проверит информацию о выводе тяжелого вооружения из Идлиба

п.г.т. Коктебель , Крым, , 17:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва проверяет информацию о том, что из той части сирийской провинции Идлиб, которую контролируют террористы, выведено все тяжелое вооружение. Об этом сегодня, 10 октября, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Напомним, ранее сегодня министерство обороны Турции сообщило, что из зоны деэскалации Идлиб под контролем турецких военных было выведено все тяжелое вооружение.

По словам Захаровой, российские власти проверяют эту информацию по линии экспертов.

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