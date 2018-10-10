Путин: Россия создаст лучшую систему борьбы с допингом

Ульяновск, , 17:48 — REGNUM Россия намерена создать одну из лучших систем борьбы с допингом в спорте. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

«Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте», — заверил президент. Он отметил, что сбои антидопинговой системы возникают не только в России, это актуальная проблема для всего мирового спорта.

«Мы выявили факты несовершенства всей международной антидопинговой системы, мы солидарны с партнерами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере», — подчеркнул глава государства. Соответствующую работу необходимо вести с участием представителей олимпийского движения на площадке ЮНЕСКО.

Путин считает, что необходимо создать новые правила борьбы с допингом, прозрачные, справедливые и равные для всех атлетов. По его мнению, утверждение таких правил отвечало бы интересам всего спортивного сообщества.

«Только на основе Олимпийской хартии и международных правовых актов, с учетом мнения международных спортивных федераций и уважения национальных законодательств можно обеспечить бережное отношение к спорту, к его великой гуманистической миссии», — считает президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня президент прибыл в Ульяновскую область, где принял участие в пленарном заседании VII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Первый форум прошел в 2009 году в Казани, затем мероприятие проводили Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары и город Доброград во Владимирской области.

Гостями мероприятия в Ульяновске стали более 3 тыс. человек из России и других стран — главы профильных ведомств, руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения и спортивных организаций.