В Литве снесли памятник советскому воину-освободителю

Алитус, Литва, , 17:45 — REGNUM В Алитусском районе снесён памятник советскому воину-освободителю, который почти 33 года назад установили неподалёку от села Мирославас, в месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября.

Скульптура была установлена 9 мая 1985 года и первоначально символизировала победу над фашизмом всей антигитлеровской коалиции: было установлено два валуна на которых высечены лица советского воина и французского солдата. Французский солдат был взорван вандалами в 90-х годах.

Оставшуюся часть скульптуры, на которой высечено лицо советского война, снесено сегодня: к валуну закрепили тросы, его сдвинул бульдозер, затем ковшом перетащили для дальнейшей транспортировки в парк Грутаса, где выставлены скульптуры советского времени.