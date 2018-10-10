Среда, 10 Октября 2018 года
18:13:38 МСК

В Литве снесли памятник советскому воину-освободителю

Политика

Скульптуру тросами вырвал бульдозер

В Литве снесли памятник советскому воину-освободителю
Цитата из видео «Alytaus rajone nugriauta kario skulptūra» пользователя Alytaus Gidas.youtube.com
Снос памятника советскому воину-освободителю в Литве

Алитус, Литва, 10 октября 2018, 17:45 — REGNUM  В Алитусском районе снесён памятник советскому воину-освободителю, который почти 33 года назад установили неподалёку от села Мирославас, в месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 октября.

Скульптура была установлена 9 мая 1985 года и первоначально символизировала победу над фашизмом всей антигитлеровской коалиции: было установлено два валуна на которых высечены лица советского воина и французского солдата. Французский солдат был взорван вандалами в 90-х годах.

Оставшуюся часть скульптуры, на которой высечено лицо советского война, снесено сегодня: к валуну закрепили тросы, его сдвинул бульдозер, затем ковшом перетащили для дальнейшей транспортировки в парк Грутаса, где выставлены скульптуры советского времени.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба советских памятников
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить