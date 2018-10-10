Из-за мигрантов Севастополь закрывает двери для соотечественников

Севастополь, , 17:36 — REGNUM Из-за проблем с миграцией Севастополь до 2020 года не будет выполнять программу переселения соотечественников. Об этом 10 октября журналистам сообщил вице-губернатор Юрий Кривов.

«Мы попросили министра внутренних дел, чтобы Севастополю отложили эту программу из-за того, что у нас история с миграцией достаточно болезненная. Поэтому Севастополь вместе с Москвой до 2020 года не будет подключен к ней», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации департамента экономического развития, в городе-герое за последние полгода население увеличилось за счёт мигрантов на семь тысяч человек. Однако, по мнению депутата Госдумы РФ Павла Шперова, Россия, учитывая собственную демографическую ситуацию, должна выдавать гражданство в самом упрощённом порядке всем соотечественникам, которые этого желают, а забирать у людей паспорта необходимо только в судебном порядке.