Генпрокуратура Украины заявила о диверсии на военных складах под Ичней

Киев, , 17:31 — REGNUM На Украине следствие рассматривает диверсию в качестве главной версии практически во всех случаях взрывов боеприпасов на военных складах. Об этом 10 октября на пресс-конференции заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«В событиях в Харьковской области, в событиях в Винницкой области, а со вчерашнего дня — и в событиях в Черниговской области основной версией является диверсия… Первая версия о служебной халатности отпала со вчерашнего дня, после показаний военнослужащих. Сейчас есть все основания говорить о диверсии… Уничтожение военных баз является одной из целей врага», — сказал Луценко.

Он сообщил, что месяц назад командир склада боеприпасов в Ичнянском районе был уволен в запас без выходного пособия после проверок на предмет готовности к контрдиверсионной работе.

«Позволю себе разгласить дополнительную информацию. Дело в том, что подразделения Сил специального назначения в августе месяце проводили отработку всех складов на территории Украины на предмет готовности к антидиверсионным задачам. По результатам этих учений на всей территории Украины. В частности, руководитель ичнянского склада был снят с должности», — добавил Луценко.

Генпрокурор рассказал, что после проверок осенью 2017 году меры по усилению охраны склада в районе Ични не были реализованы.

«Тут были объективные и субъективные причины. Объективные причины — нехватка средств. Из миллиардных средств выделено десятки миллионов. Но и темпы работ вызывает большие опасения. Готовность к контрдиверсионной работе именно в Ичне отсутствовала. Об этом свидетельствует внутренняя работа Министерства обороны и Генерального штаба. Они действительно это установили, и именно поэтому был уволен руководитель… К сожалению, база не была в полной мере готова к условиям военного времени, в каких мы реально живем. Это горькая правда», — продолжил Луценко.

В свою очередь пресс-служба Черниговской облгосадминистрации проинформировала, что в Ичне возобновила работу аптека, дополнительно развернута третья полевая кухня.

«Завтра к исполнению обязанностей вернутся социальные работники, в том числе и в 16-километровой зоне. Круглосуточно работают пункты медицинской помощи… Поступают гуманитарные грузы из региона и других областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории 6-го арсенала Министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военных. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га. На военном арсенале хранятся патроны, артиллерийские (калибра 122 мм, 120 мм), минометные и танковые снаряды.

По состоянию на 10 октября к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более тысячи человек и 212 единиц техники. Специалисты активно обследуют территорию и проводят аэроразведку. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, эвакуированы 12 тыс. 500 человек.

Напомним, по факту взрывов на складе военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины («небрежное отношение к службе»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 7 лет. 10 октября правительство Украины выделило из резервного фонда государственного бюджета на 2018 год 3,5 млн долл на преодоление последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории военного склада минобороны.