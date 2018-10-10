Шойгу рассказал о доле современного вооружения в нескольких военных округах

Москва, , 17:29 — REGNUM В Центральном, Южном и Восточном военных округах доля современного вооружения и техники составит 50% к январю 2019 года, заявил 10 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На заседании коллегии Минобороны глава российского военного ведомства рассказал о реализации майских указов 2012 и 2018 годов главы государства и поручений президента, отданных по итогам совещаний в Сочи.

Сергей Шойгу отметил плановое выполнение программы перевооружения.

«В войска каждого военного округа ежегодно поступает до 1,5 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. В результате показатели по современным образцам в этих округах к концу года достигнут в среднем 50 процентов», — сказал российский министр обороны.

Как сообщало, завершившиеся на днях военные учения «Восток-2018» были признаны равными по масштабности советским учениям «Запад-81».

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