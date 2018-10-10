Беглов извинился за ошибку в числе депутатов Заксобрания Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов извинился перед депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга за ошибку при упоминании количества парламентариев во время своего выступления 10 октября в городском Заксобрании. Об этом сообщил пресс-секретарь Смольного Андрей Кибитов.

По его словам, Александр Беглов «переговорил по телефону» с главой Заксобрания Вячеславом Макаровым и «принес ему и депутатскому корпусу свои извинения за случайную оговорку с трибуны о числе народных избранников».

«Беглов в разговоре с Макаровым еще раз подтвердил свое намерение плодотворно сотрудничать со всеми депутатами, представляющими петербуржцев в городском и федеральном парламентах», — добавил Кибитов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Беглов пришел лично познакомиться с Заксобранием на пленарное заседание в Мариинский дворец. Он заявил, что рассчитывает на слаженную и сплоченную работу с депутатами. Однако в этот раз диалога не планировалось, и после своего выступления Беглов покинул Мариинский дворец.

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