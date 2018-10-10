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Минобороны Турции объявило о выводе тяжелого вооружения из провинции Идлиб

Политика

Турция не хочет войсковой операции Сирии и России в Идлибе

Минобороны Турции объявило о выводе тяжелого вооружения из провинции Идлиб
Турецкие танки

Анкара, 10 октября 2018, 17:24 — REGNUM  Власти Турции утверждают, что под контролем турецких военных с территории сирийской провинции Идлиб, часть которой контролируют террористы, было выведено все тяжело вооружение. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

В сообщении турецкого военного ведомства сказано, что процесс по выводу тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе в рамках сочинского соглашения сегодня, 10 октября, закончен.

Напомним, в конце лета 2018 года на повестке дня стоял вопрос о начале войсковой операции в сирийской провинции Идлиб, часть которой контролируют террористические группировки. Однако власти Турции попросили Россию и Сирию отложить войсковую операцию и пообщели, что смогут нормализовать ситуацию в Идлибе путем размежевания так называемой умеренной оппозиции от террористических группировок.

Читайте развитие сюжета: МИД РФ: Москва проверит информацию о выводе тяжелого вооружения из Идлиба

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Война в Сирии
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