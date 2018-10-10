Валерий Васильев сохранил пост сенатора от Ивановской области

Иваново, , 17:14 — REGNUM Валерий Васильев наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Ивановской области. Соответствующий указ 10 октября подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

«Наделить Васильева Валерия Николаевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Ивановской области», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона.

Отметим, что Валерий Васильев представляет правительство региона в Совете Федерации с 2011 года — еще в бытность губернатором Михаила Меня. Областную думу в СФ представляет Виктор Смирнов.

Станислав Воскресенский был избран на должность губернатора 9 сентября 2018 года. Сегодня, 10 октября, спустя год после его назначения врио главы региона, он официально вступил в должность губернатора.

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