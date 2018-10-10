Митрополит Австрии: решение об автокефалии на Украине еще не принято

Стамбул, Турция, , 17:09 — REGNUM Синод Константинопольского патриархата не определился с предоставлением томоса об автокефалии Украине, заявил митрополит Австрии и экзарх Венгрии Арсениос, сообщает 10 октября УНИАН.

Согласно сообщению, об этом он сказал в кулуарах заседания Синода в Стамбуле.

«Мы говорили о томосе. Решение будет принято, когда придет время», — сказал Арсениос.

Он добавил, что Константинополь не хочет «новых проблем» с Русской православной церковью (РПЦ) и будет стараться «действовать так, чтобы все было мирно».

Напомним, в Стамбуле с 9 по 11 октября проходит заседание Синода Константинопольского патриархата. Украинские СМИ заранее заявили, что Синод рассмотрит вопрос о предоставлении автокефалии Украине и что, «вероятно», томос дадут Украине «очень скоро».