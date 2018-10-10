Россия установит на Кубе станцию связи со спутниками зондирования Земли

Москва, , 16:59 — REGNUM На Кубе будет развернут российский мобильный комплекс приёма спутниковых данных дистанционного зондирования Земли, сообщает 10 октября РИА Новости со ссылкой на корпорацию «Роскосмос».

Российская станция будет принимать спутниковые данные оптического и инфракрасного характера с орбитальных спутников типа «Канопус» и «Ресурс-П», а затем кодировать и передавать их в Москву.

Мобильный комплекс создан еще в 2015 году и уже прошел госиспытания. Развертывание и сдачу в эксплуатацию планируют завершить к маю 2019 года.

Кроме того, спутники типа «Ресурс» и «Канопус» способны засекать пуски ракет и траекторию их полета.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2002 года на Кубе действовал советский, а затем российский центр электронной разведки. Он был закрыт в 2002 году. В июле 2014 года ряд СМИ сообщили о договорённости о возобновлении деятельности этого центра.

Тогда по данному вопросу президент России Владимир Путин заявил, что «мы способны решить стоящие в области обороноспособности задачи без этого компонента».

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