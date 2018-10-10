«Нафтогаз» украл у Газпрома $9 млн

Киев, , 16:54 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» украла у российского публичного акционерного общества (ПАО) «Газпром» $9 млн, которые российская компания переплатила украинской стороне за транзит газа. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

По утверждениям украинской компании, данные средства были зачислены в счет частичного погашения «долга» Газпрома по решению коммерческой структуры Стокгольмским арбитражом.

Напомним, речь идёт о решении Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору вокруг транзитного контракта между Газпромом и «Нафтогазом», которое было вынесено в пользу «Нафтогаза», но с которым не согласился и оспорил его Газпром.

В «Нафтогазе» пояснили, что согласно другому решению Стокгольмского арбитража, была пересмотрена формула ценообразования на газ по российско-украинскому контракту и стоимость газа была уменьшена. Это автоматически привело к снижению ставки на стоимости услуг транзита, которые предоставляет «Нафтогаз».

Однако Россия в 2018 году продолжила платить большую цену за транзит, чем выставляет «Нафтогаз», так как не признает решение арбитража. Поэтому «Нафтогаз» засчитал больше $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платёж в исполнение арбитражного решения»