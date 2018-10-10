Эксперт о членстве Украины в НАТО: вооружения не могут дать, мы его взорвем

Киев, , 16:38 — REGNUM Подрыв военных складов 6-го арсенала в районе пос. Дружба Ичнянского района Черниговской области надолго отсрочил вступление Украины в НАТО. Об этом 10 октября в эфире телеканала NewsOne заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

«Это факт отодвинул нас от вступления в НАТО на очень большой срок. Нам «Джавелины» дают… Как мы можем к 2020 году реализовать Стратегический оборонный бюллетень по оперативной материально-технической совместимости, если нам вооружения не могут дать, мы его взорвем. Мы отодвинулись от НАТО — это основная проблема», — сказал Стариков.

Он призвал Киев наделить комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны полномочиями контроля над деятельностью генштаба ВСУ и минобороны.

«Армия не может сама себя контролировать. У нас не создана система демократического гражданского контроля за военной организацией. Генералы не будут ничего делать против генералов, а полковник против полковника… Главная проблема — в отсутствии контроля со стороны общества. Во всех парламентско-президентских республиках демократический и гражданский контроль должен осуществлять парламентский комитет по обороне и безопасности. Но о качественном составе этого комитета я не хочу говорить», — добавил Стариков.

Эксперт напомнил, что командиры военных частей и складов обязаны выстроить надежную систему защиты от диверсантов и дронов противника.

«Насколько мне известно, сам склад должен был быть ликвидирован в 2010 году. Потом перенесли на 2013 год. Потом революция. Минобороны говорит правду, что они 50% боеприпасов утилизировали, а которые не утилизировали — вывезли на другие склады. Но то, что там осталось, взорвалось. Командир части, которого во время войны назначают на должность, он прекрасно понимает, что его часть будет подвержена атаке с помощью диверсантов, диверсионно-разведывательных групп или дронов. Он должен выстроить всю систему мер, чтобы не допустить этого», — напомнил Стариков.

Эксперт также отметил низкий уровень личных моральных качеств и подготовки начальников складов, а также руководящего состава генштаба и минобороны Украины.

«На должности назначаются лица, которые не имеют организаторских способностей, соответствующих личных моральных качеств. Оперативно-стратегический уровень не хочет, не желает, не умеет контролировать выполнение всех задач, которые поставлены перед начальником арсенала… Каждое преступление имеет свою фамилию, имя и отчество. Прошли взрывы четырех складов, фамилии известны, начиная от командира, начальника арсенала — тактическое звено. Оперативное звено — служба ракетно-артиллерийского вооружения, оперативно-стратегическое звено — замначальника Генштаба, стратегическое звено — замминистра по вооружению. Эти лица несут персональную ответственность за то, что произошло. Меняют только представителей тактического звена, а те четыре звена, которые я назвал, остались при своих должностях», — возмутился Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории 6-го арсенала министерства обороны начали взрываться боеприпасы. В результате происшествия без вести пропало двое военных. 10 октября правительство Украины выделило из резервного фонда государственного бюджета на 2018 год 3,5 млн долл на преодоление последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории военного склада минобороны.

«100 млн грн мы выделяем на область и область будет определяться с точки зрения поддержки. Поручите министерству финансов быстро скоординироваться с областью, чтобы там не было бюрократической возни, потому что иногда это нам очень мешает», — сказал премьер Владимир Гройсман.

Напомним, весной 2017 года в Балаклее Харьковской области на арсенале военной части А 1352 загорелись склады боеприпасов. Убытки Украины из-за пожаров и взрывов в Балаклее составили около 1 млрд долларов. При этом государство так и не завершило компенсацию материального ущерба пострадавшим. В 2018 году двое жителей Балаклеи (Харьковская область) выиграли суды у министерства обороны Украины о компенсации материального и морального ущерба за уничтоженное имущество от пожара на военных складах.