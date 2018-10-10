Россию обвинили в «оккупации» Литвы и «тайном бизнесе» с ЕС: Радио REGNUM

Москва, 10 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- В Литве британскому принцу рассказали «о российской оккупации»;
- О «тайном бизнесе» России и Евросоюза;
- Прогнозы роста латвийской экономики снижены;
- Голосование по границе с Чечнёй в Ингушетии не состоялось;
- В Зауралье отказ в инсулине впервые дошёл до суда.
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Читайте ранее в этом сюжете: Литва готовится к эвакуации, КНДР — к «оттепели»: Радио REGNUM