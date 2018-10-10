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Палестинцы присвоили Кадырову титул «Посол пророческого милосердия»

Политика

Почетное звание присвоено главе Чечни в знак признания его усилий и поддержки в вопросе палестинской проблемы

Грозный, 10 октября 2018, 16:31 — REGNUM  Палестинский совет старейшин потомков пророка Мухаммада присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову почетный титул «Посол пророческого милосердия». Такое решение старейшины приняли в знак признания его усилий «в распространении принципов магометанского сострадания и милосердия», а также «справедливой поддержки в вопросе палестинской проблемы», сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

О присвоении титула он написал на своей странице в социальной сети «Mylistory», высказывая слова поздравления и благодарности главе Чечни — «служителю священного Корана и хранителю реликвий пророка Мухаммада» за его «благие деяния».

Напомним, Рамзан Кадыров лично знаком с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Десять лет назад во время его визита в Чечню Кадыров заявил, что власти республики будут всегда оказывать помощь и поддержку руководству Палестины. Свою озабоченность ситуацией в Палестине Кадыров высказывал после кровавых событий, связанных с открытием американского посольства в Иерусалиме в мае 2018 года.

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Российский политик Рамзан Кадыров
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