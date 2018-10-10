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Генпрокуратура Украины отвергла версию о халатности в арсенале под Ичней

Политика

Генпрокуратура рассматривает диверсию как главную возможную причину взрывов

Ичня, Украина, 10 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Причиной взрывов в арсенале № 6 возле Ични в Черниговской области не была служебная халатность, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 10 октября УНИАН.

По его словам, прокуратура рассматривает версию диверсии как причины взрывов на складах, причем эта версия является основной. В то же время, заявил Луценко, расследование подобных взрывов на складах «является достаточно трудным». Он также отметил, что большинство боеприпасов на складе были под землей и не пострадали.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов возле Ични начались в ночь на 9 октября. Воздушная зона в 30 км от складов была закрыта, а из окрестностей эвакуировали более 10 тыс. человек.

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