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Пресс-секретарь МИД Армении назначен послом, его сменила Анна Нагдалян

Политика

По приказу министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна Анна Нагдалян назначена пресс-секретарем МИД

Пресс-секретарь МИД Армении назначен послом, его сменила Анна Нагдалян
© Photolure
Анна Нагдалян

Ереван, 10 октября 2018, 16:26 — REGNUM  Новым пресс-секретарём МИД Армении стала Анна Нагдалян. Соответсвующий указ подписал сегодня, 10 октября, министр иностранных дел Армении Зограа Мнацаканян. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший пресс-секретарь МИД Тигран Балаян.

«По приказу министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна Анна Нагдалян назначена пресс-секретарем МИД», — написал Балаян.

Сам Балаян указом президента Армен Саркисян 4 октября был назначен послом Армении в Нидерландах (резиденция в Гааге).

Кроме того, указом президента Балаян также назначен на должность постоянного представителя Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Анна Нагдалян до этого работала в пресс-службе МИД Армении и замещала Балаяна во время его отсутствия.

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Внешняя политика Армении
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