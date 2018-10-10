Назван язык общения правительства и президента Украины

Москва, , 16:32 — REGNUM Украинская власть общается на русском языке, сообщил 10 октября первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире телеканала «Россия 1».

«Заседания правительства Украины, как правило, проходят на русском языке. Очень много членов правительства — одни не знают английского, вторые украинского. И говорить по-другому невозможно. Поэтому мы видим затруднения у отдельных политиков, в том числе президента, связанные с разговором на украинском языке. Он по-русски уточняет у своих помощников, как это слово по-украински», — рассказал Клинцевич.

В студии обсуждали скандал на украинском ТВ, когда писательница-русофоб Лариса Ницой покинула студию из-за русскоязычной ведущей.

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