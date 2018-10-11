Внешняя экономическая политика РФ, такая противоречивая и внезапная

Москва, , 08:36 — REGNUM Тяжело противостоять системе, одновременно являясь ее частью. Так же и России, обладающей историческим опытом самостоятельного развития, тяжело сориентироваться в нынешней ситуации, когда «всё зависит от всего». Есть надежда на новый политический курс в России и если да, то в чем она состоит, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

Невероятная легкость, с которой Россия в заявлениях своих официальных лиц преодолевает любые сложности, постоянно сталкивается с суровой реальностью, где достичь реальных изменений оказывается значительно труднее, чем заявить о них. Со стороны может сложиться впечатление, что от имени Москвы выступают люди, живущие на разных планетах. Тут тебе и заявление о вхождении в пятерку самых развитых экономик мира, и сокращение социальной поддержки из-за отсутствия денег, отказ от доллара, и погоня за иностранными инвестициями… Такого рода несоответствиям и противоречиям нет числа. А всё вместе упирается в несколько простых фактов.

Постсоветская Россия плотно встроилась в международную систему торговли, разделения труда и наднационального бизнеса. Полученная конструкция оказалась столь удобной для существенной части новорусской элиты, что менять что-либо в ней приходится только под уже невыносимым давлением обстоятельств. А пока такого давления на конкретных личностей, принимающих решения, не наблюдается, то не находится и причин для перемен. При этом в последнее время России приходится искать особые пути после угроз Запада «снять с кредитного довольствования». Так где же выход?

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