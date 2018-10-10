Среда, 10 Октября 2018 года
18:15:52 МСК

Кризис в думе Екатеринбурга: депутатов собирают на внеочередное заседание

Политика

Оно пройдёт 16 октября

Екатеринбург, 10 октября 2018, 16:17 — REGNUM  В Екатеринбурге депутатов городской думы собирают на внеочередное заседание. Оно пройдёт 16 октября, сообщил журналистам спикер Игорь Володин.

На этом заседании депутатам будет дан шанс определиться с составами думских комиссий. В преддверии заседания с депутатами идут консультации.

Напомним, 9 октября определиться с составами комиссий не удалось. В итоге Игорь Володин был вынужден закрыть заседание.

Читайте ранее в этом сюжете: Второе заседание думы Екатеринбурга началось с конфликта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политические конфликты на Урале
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить