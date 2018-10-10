Кризис в думе Екатеринбурга: депутатов собирают на внеочередное заседание

Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Екатеринбурге депутатов городской думы собирают на внеочередное заседание. Оно пройдёт 16 октября, сообщил журналистам спикер Игорь Володин.

На этом заседании депутатам будет дан шанс определиться с составами думских комиссий. В преддверии заседания с депутатами идут консультации.

Напомним, 9 октября определиться с составами комиссий не удалось. В итоге Игорь Володин был вынужден закрыть заседание.

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