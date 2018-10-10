Госдума до конца 2018 выполнит план по реализации послания президента РФ

Москва, , 16:12 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют принять все необходимые законы реализации послания президента РФ Владимира Путина 2018 года уже в осеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября, этом по итогам Совета Думы первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Рабочей группой, которую я возглавляю, был утвержден предварительный план исполнения послания президента. В нем было 65 пунктов. На протяжении последних месяцев мы собрали предложения комитетов и фракций по дополнению плана, состоялось заседание рабочей группы и в окончательном виде утвержден план. Сегодня Совет Думы его одобрил, он состоит из 101 пункта», — отметил Жуков.

При этом, отметил он, из этого списка уже принято 60 федеральных законов, из которых 59 подписано президентом, а один находится на рассмотрении в Совете Федерации.

«Из оставшегося 41 пункта где-то треть законопроектов уже приняты во втором чтении, еще одна треть — в первом. А пять законопроектов готовятся к внесению в Госдуму», — заявил Жуков.

По расчетам первого вице-спикера Госдумы, все необходимые законопроекты будут приняты в осеннюю сессию 2018 года. Однако одну инициативу рассмотреть до 2019 года не удастся. Речь идет о поручении, связанном с ростом инвестиций на 25%. По словам Жукова, по этому вопросу правительство готовит «достаточно долгосрочный план».

"Таким образом, план по реализации послания президента в осеннюю сессию будет полностью реализован», — заявил Жуков.