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Неписаный кодекс казахского элитария

Политика

Какими негласными правилами руководствуются казахстанские политики

Астана, 11 октября 2018, 06:14 — REGNUM  Политическая культура Казахстана демонстрирует зависимость от определенных традиций как сложившихся в рамках многовековой казахской истории, так и наработанных в последние десятилетия. В чем заключается неписаный кодекс казахского элитария, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Политический класс Казахстана — это достаточно замкнутая система, принимающая решения в соответствии с писаными и неписаными критериями. Тот, кто держит в уме перечень этих правил, понимает и принцип принятия решений. Легитимность по-казахски должна соответствовать не только закону и устоявшейся схеме утверждения, но и сложившимся традициям. Решение также должно получить всеобщее одобрение, иначе возможна ситуация, при которой непопулярное или неудачное решение будет «свалено на стрелочника», что грозит затяжным конфликтом.

И здесь может сказать свое веское слово традиция, в рамках которой политический конфликт неотделим от конфликта личностного, ведущегося со всей восточной настырностью и обычно приводящий к тотальному уничтожению той или иной группы единомышленников. Во избежание такие ситуаций всякое предложение должно пройти долгий путь утверждений и согласований, совсем не всегда «профильных».

Все перечисленное делает казахскую политику уделом достаточной группы лиц, исчисляемой всего лишь несколькими тысячи, и деполитизирует основную массу казахстанских граждан. Зато избавляет казахстанский политикум от публичных дискуссий и споров.

Читайте статью Особенности казахстанской политической культуры: грешник лучше праведника и другие публикации Марата Шибутова и политике и обществе Казахстана.

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