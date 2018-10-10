Москва не оставит Донбасс без гуманитарной помощи — Песков

Москва, , 15:52 — REGNUM Россия по-прежнему будет оказывать республикам Донбасса гуманитарную помощь. Об этом 10 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль приветствовал бы более высокий уровень жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, и напомнил, что Россия постоянно оказывает этим регионам поддержку. Эта практика будет продолжена, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Донбасс прибыла 81-ая автоколонна МЧС России, доставившая более 400 тонн гуманитарных грузов. В частности, республики получили детские продуктовые наборы и медицинское имущество. В третьей декаде августа была отправлена 80-я автоколонна.

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