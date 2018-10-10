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В Кремле не готовят изменений в Конституцию РФ — Песков

Политика

Статья Валерия Зорькина, в которой говорится о «точечном изменении Конституции РФ» воспринимается в Кремле как «личная экспертная точка зрения»

В Кремле не готовят изменений в Конституцию РФ — Песков
Gorelov, Наталья Худякова
Иллюстрированная Конституция

Москва, 10 октября 2018, 15:50 — REGNUM  В администрации президента России не ведется работа по подготовке изменений в Конституцию РФ. Об этом 10 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, статья председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, в которой говорится о «точечном изменении Конституции РФ», воспринимается в Кремле как «личная экспертная точка зрения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул, что, по его мнению, Конституция России нуждается в «точечных изменениях».

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